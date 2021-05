Det er flere kjennetegn på et godt forbrukslån. Noen av kjennetegnene vil variere ut fra hvilken alder du har. Er du ung, under 23 år, har du som lånetaker færre valg. De som er over 23, og i noen tilfeller over 25 år, har flere tilbud å velge mellom. Årsaken til at det er høy aldersgrense på forbrukslån kan være at en lånetaker oftere har mer stabil økonomi jo eldre han blir. Hos forbrukslånkalkulatoren kan du lese mer om aldersgrensene ved forbrukslån.

Kjennetegn på hva som gjør forbrukslånet til et godt lån

Renter

En av de viktigste faktorene er renter. Det er noe som skiller de dyreste og billigste forbrukslånene fra hverandre. En lavere rente gir et billigere lån. De billigste lånene har effektiv rente på under 10 prosent. Mens dyrere tilbud har en effektiv rente på over 25 prosent. Det vil kunne lønne seg å sette opp en medlånetaker hvis det er mulig. Da vil bankene ofte tilby lavere renter. Grunnen til det er at det gir en ekstra sikkerhet.

Gebyrer

Enkelte banker tar høye gebyrer. Både termingebyr og etableringsgebyr kan være høye. Etableringsgebyret kan være så høyt som minimum 900 kroner. Mens andre banker hverken tar termingebyr eller gebyr for etablering. Enkelte banker krever også et behandlingsgebyr. Dette påløper hvis det er behov for å gjøre endringer etter avtalen er inngått. De fleste banker tar også betalt for papirfaktura. Det vil lønne seg å opprette elektronisk faktura for å spare dette gebyret.

Nedbetalingstid

Nedbetalingstiden varierer fra bank til bank. Og også fra person til person. Den er også forskjellig fra et nytt lån og refinansiering av lån. Refinansieres flere eller et lån kan en få lenger nedbetalingstid. Nedbetalingstiden ligger på 1-5 år for et nytt lån. Og for refinansiering på inntil 15 år. Velger en å betale ned lånet over flere år, vil også lånet bli dyrere. Så det er viktig å huske på at er nedbetalingstiden kortere, blir lånet billigere i lengden.

Avdragsfrihet

Enkelte banker tilbyr avdragsfrihet. Det betyr at en ikke trenger å betale ned på lånet for eksempel det første året. Det er kun avdraget en slipper å betale. Både renter og eventuelle gebyr må betales hver måned. Og det er ikke alle banker som tilbyr avdragsfrihet på forbrukslån. Dette er viktig å undersøke om en har behov for avdragsfrihet.

Lånebeløp

Lånebeløpet varierer fra 1 000 kroner helt opp til 600 000 kroner. Og det kan brukes til hva en vil, uten at banken stiller spørsmål. Hvis for eksempel vaskemaskinen går i stykker, kan det være behov for å søke et lite lån. Mens andre ganger kan det være behov for større beløp for å gjøre store endringer i en bolig.

Så hva kjennetegner et godt forbrukslån?

Det kommer an på hvilken livssituasjon en er i. Alle lånetilbud bankene gir er høyst individuelle. Grunnen til det er at et forbrukslån er at det er et lån uten sikkerhet. Så det ideelle er at lånetakeren er over 25 år og ikke har noen betalingsanmerkninger. Lånetakeren burde i tillegg ha fast og god inntekt, og kontroll over annen gjeld. Da vil han som oftest få et bra tilbud.

Det vil uansett alltid lønne seg å sammenligne tilbud fra flere banker. En låneagent kan være smart å bruke til nettopp dette. En låneagent sender inn en søknad, slik at du får tilsendt flere uforpliktende tilbud. Hvis du vil klare deg uten en låneagent, er det viktigste at du vet hva du gjør. Undersøk vilkårene for lånet hos de ulike låneaktørene og finn lånet som passer best for deg. Husk å ta de fem kjennetegnene på et godt forbrukslån i betraktning!